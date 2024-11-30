Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Großstadtrevier

Schutzgeld

ARD PlusStaffel 6Folge 2vom 30.11.2024
Joyn+
Schutzgeld

SchutzgeldJetzt ohne Werbung streamen

Großstadtrevier

Folge 2: Schutzgeld

50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Rolf Bogners Geburtstag soll in Neidhardt Köhlers Stammkneipe, einem griechischen Lokal, gefeiert werden. Dabei stellen die Polizisten fest, dass der griechische Gastwirt Wassili offensichtlich Schutzgeld an eine Bande zahlen muss. Es kostet Ellen und Dirk einige Mühe, den Wirt davon zu überzeugen, dass er mit ihrer Hilfe etwas gegen die Schutzgelderpresser unternehmen muss ...

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 20 Staffeln und Folgen