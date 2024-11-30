Großstadtrevier
Folge 2: Schutzgeld
50 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Rolf Bogners Geburtstag soll in Neidhardt Köhlers Stammkneipe, einem griechischen Lokal, gefeiert werden. Dabei stellen die Polizisten fest, dass der griechische Gastwirt Wassili offensichtlich Schutzgeld an eine Bande zahlen muss. Es kostet Ellen und Dirk einige Mühe, den Wirt davon zu überzeugen, dass er mit ihrer Hilfe etwas gegen die Schutzgelderpresser unternehmen muss ...
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-20: NDR