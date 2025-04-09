Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Guckst du weita!

Episode 1

SAT.1Staffel 1Folge 1
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Guckst du weita!

Folge 1: Episode 1

23 Min.Ab 12

Chamäleonartig stürzt Kaya Yanar sich in die Eigenarten der verschiedensten Charaktere: vom südamerikanischen Diktator über die russische Wahrsagerin Olga bis zum Übersetzer einer türkischen Richterin. Aber auch seine Kultfiguren wie Hakan, Ranjid oder Francesco präsentieren sich in einer rasanten Mixtur der besten Sketche.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Guckst du weita!
SAT.1
Guckst du weita!

Guckst du weita!

Alle 1 Staffeln und Folgen