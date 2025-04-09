Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 28
23 Min.Ab 12

Chamäleonartig stürzt Kaya Yanar sich in die Eigenarten der verschiedensten Charaktere: vom südamerikanischen Diktator über die russische Wahrsagerin Olga bis zum Übersetzer einer türkischen Richterin. Aber auch seine Kultfiguren wie Hakan, Ranjid oder Francesco präsentieren sich in einer rasanten Mixtur der besten Sketche.

