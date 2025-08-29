Zum Inhalt springenBarrierefrei
Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 29.08.2025
Folge 1: Nervenkitzel und Anspannung: Lasset die Rekordjagd beginnen

151 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12

Michelle Hunziker und Jörg Pilawa laden ein zu "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde". Ob Männerwerfen, Barbiepuppen erraten, Baumklettern oder einiges mehr – allen stellt sich die Frage: Wer ist erfolgreich und erhält die begehrte Guinness-World-Records-Urkunde? Und welcher wird zum "Rekord der Herzen" gewählt, der den Eintrag ins legendäre Guinness-World-Records-Buch erhält?

