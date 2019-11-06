Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Hagen hilft!

Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die Werkstatt

Die WerkstattJetzt ohne Werbung streamen

Hagen hilft!

Folge 1: Die Werkstatt

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Mit der eigenen Werkstatt hat sich der Automechaniker Jürgen Köppen einen Traum erfüllt. Doch ein Großbrand, betrügerische Mitarbeiter und die Konkurrenz der großen Autohäuser haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Statt auf der Überholspur befindet sich Köppen mit seiner Firma zurzeit auf dem Pannenstreifen. Nun soll Kabel eins - Businesscoach Stefan Hagen den stotternden Motor wieder zum Laufen bringen ... Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Hagen hilft!

Hagen hilft!

Alle 3 Staffeln und Folgen