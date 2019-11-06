Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Hagen hilft!
Folge 1: Die Werkstatt
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Mit der eigenen Werkstatt hat sich der Automechaniker Jürgen Köppen einen Traum erfüllt. Doch ein Großbrand, betrügerische Mitarbeiter und die Konkurrenz der großen Autohäuser haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Statt auf der Überholspur befindet sich Köppen mit seiner Firma zurzeit auf dem Pannenstreifen. Nun soll Kabel eins - Businesscoach Stefan Hagen den stotternden Motor wieder zum Laufen bringen ... Rechte: kabel eins
