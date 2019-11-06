Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
46 Min.Folge vom 06.11.2019

Unternehmer-Berater Stefan Hagen ist der Mann für die harten Fälle. Wenn er gerufen wird, steht seinen Kunden das Wasser bis zum Hals - er hilft, wenn nichts mehr geht. In dieser Folge bringt Hagen den Friseursalon "Stylence" wieder auf die Beine: Der Salon brachte Besitzerin Tanja Fischbach 50.000 Euro Schulden. Obwohl das Geschäft alles andere als brummt, möchte Friseurmeisterin Tanja kämpfen: "Ich werde meinen Traum weiterleben", meint sie ... Rechte: kabel eins

