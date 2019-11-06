Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
46 Min.Folge vom 06.11.2019

Irene Thurn lebt für Bücher. Gemeinsam mit ihrem Ehemann eröffnete sie ein Büchergeschäft. Nach 22 Ehejahren trennt sich Irene von ihrem Partner, zieht in den Nachbarort Krumbach und macht einen eigenen Laden auf. Doch die Konkurrenz im Internet und die großen Ketten machen der Unternehmerin und Mutter von zwei Kindern zu schaffen. Unternehmensberater Stefan Hagen weiß, wo angesetzt werden muss ... Rechte: kabel eins

