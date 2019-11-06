Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Folge 6: Das Restaurant

47 Min.Folge vom 06.11.2019

Krisen sind für den Meister-Koch Jürgen Müller nichts Neues: Trennung von Frau und Kindern, Depressionen. Doch immer wieder hat er sich aufgerappelt, ein neues, privates Glück gefunden und das Restaurant "Casamar" gegründet. Doch das edle Lokal will einfach nicht in die Gänge kommen. Mittlerweile drücken 220.000 Euro Schulden. "Ich weiß nicht, wie lange ich noch kämpfen kann": Mehr als 250 Euro fehlen Jürgen Müller an Einnahmen - täglich ... Rechte: kabel eins

