Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Hagen hilft!

Staffel 1Folge 9vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der Friseursalon im Friedrichhain

Der Friseursalon im FriedrichhainJetzt ohne Werbung streamen

Hagen hilft!

Folge 9: Der Friseursalon im Friedrichhain

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Richtig gut war die Idee: Ein Friseur im trendigen Friedrichshain in Berlin mit Kunst an den Wänden und szenigen Möbeln. Nun steht Sandra Hässelbarths "Haarwerk" kurz vor dem Aus. Die Friseur-Konkurrenz schneidet einfach billiger ab. Eine große Belastung für Sandra und ihre kleine Familie. Doch Hilfe naht: Unternehmensberater Stefan Hagen sorgt dafür, dass Sandra Hässelbarth wieder mehr Haare zu schneiden bekommt ... Rechte: kabel eins

Alle Staffeln im Überblick

Hagen hilft!

Hagen hilft!

Alle 3 Staffeln und Folgen