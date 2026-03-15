Hai-Gruppe
Folge 3: Die Jagt auf Makohaie
49 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Wissenschaftler aus der ganzen Welt versuchen, Haie und ihre Lebensräume zu erkunden. Dank moderner Ultraschall-Technologie erfahren Forscher mehr über das Leben der Unterwasserraubtiere.
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Hai-Gruppe
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Genre:Dokumentation, Natur, Tiere
Produktion:CA, 2017
Altersfreigabe:
6
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