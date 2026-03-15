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Hai-Gruppe

Die Jagt auf Makohaie

Blue AntStaffel 1Folge 3vom 15.03.2026
Die Jagt auf Makohaie

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Folge 3: Die Jagt auf Makohaie

49 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Wissenschaftler aus der ganzen Welt versuchen, Haie und ihre Lebensräume zu erkunden. Dank moderner Ultraschall-Technologie erfahren Forscher mehr über das Leben der Unterwasserraubtiere.

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