Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Halbpension mit Schmitz XXL

Spontane Traumhochzeit? Kein Problem!

SAT.1Staffel 1Folge 4vom 21.07.2023
Spontane Traumhochzeit? Kein Problem!

Spontane Traumhochzeit? Kein Problem!Jetzt kostenlos streamen

Halbpension mit Schmitz XXL

Folge 4: Spontane Traumhochzeit? Kein Problem!

85 Min.Folge vom 21.07.2023Ab 12

Traumhochzeit in der "Halbpension mit Schmitz XXL" - nur hat der Gastgeber den Termin verpennt. Aber spontan eine Hochzeitsfeier ausrichten sollte für Ralf Schmitz und sein Team ja kein Problem sein, oder? Glücklicherweise findet sich in der Konditorei bei Jana Ina Zarrella schnell eine passende Torte. Evelyn Burdecki ist rechtzeitig eingetroffen, noch schnell ein wenig geschmückt, dann sollte dem rauschenden Fest für Bräutigam Bastian Bielendorfer nichts mehr im Wege stehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Halbpension mit Schmitz XXL
SAT.1
Halbpension mit Schmitz XXL

Halbpension mit Schmitz XXL

Alle 1 Staffeln und Folgen