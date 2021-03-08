Hammerfrauen ... auf dem Bau
Folge vom 08.03.2021: Folge 1
44 Min.Folge vom 08.03.2021Ab 12
Chiara sagt auf der Baustelle, wo es lang geht. Und sie macht sich bei der Arbeit auch die Hände schmutzig. Die 27-Jährige leitet einen eigenen Betrieb und deckt mit ihrem Team in der Nähe von Hannover das Dach eines Reihenendhauses. „Hammerfrau“ Anne ist sich ebenfalls für keine Drecksarbeit zu schade. Die Fliesenlegerin möchte bald die Firma ihres Vaters übernehmen. Und Celina baut Gebäude für die Ewigkeit. Die Maurermeisterin muss mit ihren Arbeitskollegen im Osnabrücker Land Gas geben, denn der geplante Termin für das Richtfest rückt immer näher.
Genre:Dokumentation, Reality
