Hannibal
Folge 11: Wangenrot
42 Min.Folge vom 15.08.2014Ab 16
In der Tiefgarage des "Tattle Crime"-Büros taucht eine brennende Leiche in einem Rollstuhl auf - Freddie Lounds, wie eine Zahnschema-Analyse bestätigt. Alana hat sofort Will Graham als Mörder in Verdacht. Als sie ihn darauf anspricht, reagiert er ausweichend und bestätigt mit seinem Verhalten Alanas Vermutung. Als sie Jack Crawford mit ihrem Verdacht konfrontiert und von ihm Aufklärung fordert, zeigt er ihr Verblüffendes.
Hannibal
Genre:Krimi-Drama
16
Copyrights:© Gaumont International Television