Hannibal
Hannibal
FBI-Agent Will Graham jagt psychopathische Serienmörder. Dabei hilft ihm der Psychiater Dr. Hannibal Lecter. Doch dieser ist in Wirklichkeit selbst ein Killer und Kannibale.
Hannibal: Der diabolische Serienmörder in Serie
FBI-Agent Will Graham, gespielt von Hugh Dancy, hat eine ganz spezielle Fähigkeit: Er kann sich in die Gedankenwelt von Menschen hineinversetzen und sich deren Erlebnisse direkt vor Augen führen. Das FBI und insbesondere der Special-Agent Jack Crawford, gespielt von Laurence Fishburne, nutzen dieses Talent von Will Graham gnadenlos aus, indem sie ihn in den kranken Verstand von Massenmörder*innen eindringen lassen. Wohlwissend, dass jeder erlebte Mord langsam Grahams eigene Psyche zerstört. Doch für Jack Crawford ist dies nur ein notwendiges Opfer, welches eben von jemand erbracht werden muss.
Hannibal Lecter: Der hungrige Wolf im Schafspelz
Doch Will Graham hat nicht nur ein sehr besonderes Talent, er hat auch einen sehr besonderen Freund: den Psychiater Dr. Hannibal Lecter, verkörpert von Mads Mikkelsen. Special-Agent Jack Crawford selbst stellte Dr. Hannibal Lecter seinem Schützling Will Graham zur Seite, um dessen labile Psyche zu stabilisieren. Und so wandelt das Ermittler-Duo Graham und Hannibal durch die Welt der Serienmorde und arbeitet tagtäglich an der Aufklärung der blutrünstigsten Fälle. Dabei freunden sich die beiden sogar an. Doch was weder das FBI noch Will Graham wissen: Den schlimmsten und perversesten Serienkiller haben sie sich selbst ins Team geschleust. Denn nach Feierabend gibt es für den Kannibalen Dr. Hannibal Lecter nichts Entspannenderes, als ein frisch ermordetes Opfer fachgerecht als Festmahl zuzubereiten und zu servieren. Gerne auch mal, wenn nichts-ahnende Gäste zu Besuch sind.
Die Vorgeschichte von Das Schweigen der Lämmer
Die Figur Hannibal Lecter ist natürlich vor allem durch den Film Das Schweigen der Lämmer bekannt geworden, in dem er von Anthony Hopkins verkörpert wurde. Die Rolle machte Hopkins zum Weltstar und brachte ihm einen Oscar ein. In der Serie Hannibal von Bryan Fuller kommt die Hauptfigur des Film, die FBI-Agentin Clarice Starling, aber noch gar nicht vor. Denn es handelt sich vor allem um eine Adaption des ersten Lecter-Romans von Thomas Harris, Roter Drache. Dessen Hauptfigur Will Graham ist auch der Protagonist der Serie. Diese erzählt allerdings größtenteils eine eigene Geschichte, die noch vor Roter Drache spielt und beleuchtet vor allem die Freundschaft von Hannibal und Graham in drei Staffeln mit 39 Folgen, die du auf Joyn PLUS+ komplett in HD im Stream anschauen kannst.
So schön kann eklig sein
Hugh Dancy verkörpert den Ermittler, der sich so gut in Serienkiller hineinversetzen kann, dass es seine Psyche belastet. Als sein Psychiater und bald auch engster Freund und Berater schlüpft der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen in die Rolle des hochintelligenten Raubtiers in Menschen-Gestalt, Hannibal Lecter. Als Jack Crawford, der Chef von Graham, ist außerdem Laurence Fishburne zu sehen. In der ersten Staffel der Serie geht Dr. Lecter vor allem Graham dabei zur Hand, andere Serienkiler zu fassen und schiebt diesen dabei seine eigenen Opfer in die Schuhe. In der zweiten Staffel ist Graham zwar Lecter auf die Schliche gekommen, wird aber nun selbst als vermeintlicher Serienkiller festgehalten. In der dritten und letzten Staffel schließlich nimmt Graham die Jagd auf Lecter auf, der nach Europa flieht. Dabei hilft Hannibal seine Psychiaterin Dr. Du Maurier, verkörpert von Gillian Anderson.
Über alle Folgen hinweg schafft es Mads Mikkelsen, den Serienkiller so facettenreich darzustellen, dass man gar nicht anders kann, als von seinen blutrünstigen Taten gleichzeitig fasziniert und abgestoßen zu sein. Gleichzeitig erzählt Serien-Schöpfer Bryan Fuller die Vorgeschichte des Kinoklassikers Das Schweigen der Lämmer in hypnotischen Bildern. Besonders die Kochszenen von Hannibal sind so ästhetisch inszeniert, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft - bis man sich daran erinnert, was da gerade in der Pfanne brutzelt.
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