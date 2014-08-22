Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 12vom 22.08.2014
42 Min.Folge vom 22.08.2014Ab 18

Will gibt in einer Therapiestunde offen zu, dass er Visionen hat, in denen er Hannibal tötet. Kurz darauf erhält er in der Realität die Möglichkeit, Hannibal auf der Farm von Mason Verger umzubringen und ihn an die Schweine zu verfüttern. Aber letztlich lebt wieder einmal Hannibal seinen perfiden Sadismus aus. Nach dem brutalen Zwischenfall erklärt Will Hannibal, dass ihre mörderische Feindfreundschaft nicht mehr lange bestehen kann.

