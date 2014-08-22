Hannibal
Folge 12: Hundefutter
42 Min.Folge vom 22.08.2014Ab 18
Will gibt in einer Therapiestunde offen zu, dass er Visionen hat, in denen er Hannibal tötet. Kurz darauf erhält er in der Realität die Möglichkeit, Hannibal auf der Farm von Mason Verger umzubringen und ihn an die Schweine zu verfüttern. Aber letztlich lebt wieder einmal Hannibal seinen perfiden Sadismus aus. Nach dem brutalen Zwischenfall erklärt Will Hannibal, dass ihre mörderische Feindfreundschaft nicht mehr lange bestehen kann.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
18
