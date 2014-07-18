Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 3vom 18.07.2014
42 Min.Folge vom 18.07.2014Ab 18

Will Grahams Prozess beginnt - Anklägerin Marion Vega stellt ihn als einen intelligenten, kreativen Psychopathen dar. Wills Anwalt Leonard Brauer erhält per Post ein abgetrenntes Ohr, das im Laufe der vorangegangenen 48 Stunden von einer Leiche entfernt wurde. Es kommt heraus, dass das Ohr mit demselben Messer abgetrennt wurde wie damals das von Abigail Hobbs. Bald gibt es weitere Leichen.

