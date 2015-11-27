Hannibal
Folge 1: Florenz
42 Min.Ab 16
Hannibal hat ein neues Leben begonnen. Um allerdings die Stelle des Kurators und Übersetzers im Palazzo Capponi zu bekommen, muss er den eigentlichen Kandidaten Dr. Roman Fells aus dem Weg räumen. Hannibal nimmt dessen Identität an, um nicht erkannt zu werden. Er lernt den Dichter Anthony Dimmond kennen, der ihn jedoch als den Massenmörder identifiziert. Es beginnt ein Spiel um Leben und Tod.
Alle Staffeln im Überblick
Hannibal
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: Gaumont International Television