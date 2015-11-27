Hannibal
Folge 12: Kind eines Alptraums
42 Min.Folge vom 27.11.2015Ab 16
In der Therapiestunde mit Bedelia Du Maurier gelangt Will Graham endlich zu der Erkenntnis, dass Hannibal in ihn verliebt ist. Ihm ist es gelungen, über seinen Stellvertreter, den Roten Drachen, Will von seiner Familie zu trennen, zu der er nicht zurückkehren kann,bis der Drache aus dem Weg geräumt ist.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
