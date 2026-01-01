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Hannibal

Nakama

Staffel 3Folge 3
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Nakama

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Hannibal

Folge 3: Nakama

42 Min.Ab 16

Will Graham reist nach Litauen. Er vermutet Hannibal dort zu finden, da es sich um den Ort seiner Jugend handelt. Auf dem Wohnsitz der Familie Lecter findet er einen Gefangenen in einem Kerker, sowie dessen Kerkermeisterin Chiyoh. Die beiden entpuppen sich als ein weiteres Experiment Hannibals. Nach einem kleinen Zwischenfall im Kerker hat Will nun eine weitere Verbündete auf seiner Suche nach dem Serienkiller.

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Hannibal
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