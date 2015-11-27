Hannibal
Folge 4: Narben
42 Min.Ab 16
Dr. Fredrick Chilton hat den Anschlag überlebt und sinnt nun auf Rache. Er rottet sich mit zwei anderen zusammen, denen Lecter Schaden zugefügt hat: mit dem entstellten Mason Verger und Dr. Alana Bloom, die den Sturz aus dem Fenster nur knapp überlebte. Die drei fassen den Plan, Will als Köder für Lecter einzusetzen.
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Hannibal
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: Gaumont International Television