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Hannibal

Narben

Staffel 3Folge 4
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Hannibal

Folge 4: Narben

42 Min.Ab 16

Dr. Fredrick Chilton hat den Anschlag überlebt und sinnt nun auf Rache. Er rottet sich mit zwei anderen zusammen, denen Lecter Schaden zugefügt hat: mit dem entstellten Mason Verger und Dr. Alana Bloom, die den Sturz aus dem Fenster nur knapp überlebte. Die drei fassen den Plan, Will als Köder für Lecter einzusetzen.

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