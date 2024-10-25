Happy To Be Home
Folge vom 25.10.2024: Das Überraschungsbad
45 Min.Folge vom 25.10.2024
Eine Familie möchte ihr historisches Haus in Charleston, South Carolina, neu gestalten. Gray verleiht dem Zuhause mit seiner einzigartigen und skurrilen Note einen frischen, kreativen Touch, der dem historischen Charme des Hauses eine moderne, lebendige Ausstrahlung verleiht. Gleichzeitig widmet sich Grumpy der Küche und verwandelt sie in einen hellen Aufenthaltsraum, der sowohl praktischen Nutzen als auch stilvolle Eleganz bietet. Gemeinsam schaffen sie eine harmonische Mischung aus alt und neu, die das historische Erbe des Hauses respektiert und gleichzeitig zeitgemäßen Komfort bietet.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
