Harpoon Hunters
Folge vom 20.08.2025: Grobes Foul
44 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12
Meeresbewohner, die sich von der gleichen Beute ernähren wie Blauflossen-Thunfische, sind ein gutes Zeichen. Denn dann sind die Stachelflosser oft nicht weit entfernt. Wenn sie ihre Nahrung verdauen, schwimmen die Räuber oft nah an der Wasseroberfläche. Wie lange wird es dauern, bis die Crew der „Ezyduzit“ die ersten kapitalen Exemplare erspäht? Die Besatzung der „Cynthia C.²“ bekommt derweil Unterstützung aus der Luft. Kapitän Tyler Macallister hat einen Piloten engagiert, der per Funkgerät Meldung macht, wenn er im Atlantischen Ozean Thunfische sichtet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.