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Harvey Girls Forever!

Planet der Umhänge/Tierisch verknallt

NBCUniversalStaffel 3Folge 8vom 18.07.2025
Planet der Umhänge/Tierisch verknallt

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Harvey Girls Forever!

Folge 8: Planet der Umhänge/Tierisch verknallt

23 Min.Folge vom 18.07.2025Ab 6

Audrey, Lotta und Dot bilden das superstarke Mädchentrio, das auf der Harvey Street für Gerechtigkeit sorgt. Dort wo Kinder ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen und sich jeder Tag wie Samstag auf drei Kugeln Eis anfühlt, hört der Spaß nie auf.

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