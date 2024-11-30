Hauptstadtrevier
Folge 11: Trautes Heim
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6
Als Johannes die neue Wohnung betreten will, ist bereits vergeben – und das seit Jahren. Johannes ist mit seinem Schicksal nicht allein. Auch die Rentnerin Amelie steht fassungslos vor der Wohnungstür, trotz eines Mietvertrags. Julia und Johannes überlegen, wie sie Rentnerin Amelie helfen können.
Alle Staffeln im Überblick
Hauptstadtrevier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Das Erste