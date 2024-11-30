Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hauptstadtrevier
Staffel 1Folge 13vom 30.11.2024
Folge 13: Kranke Schwestern

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6

Mariannes Freundin Vera will heiraten. Doch im Brautmodengeschäft bricht Veras Bräutigam Konstantin zusammen. In der Klinik wird Organversagen auf Grund einer Blausäurevergiftung festgestellt. Konstantin schwebt in Lebensgefahr. Wie konnte die giftige Substanz in Konstantins Körper gelangen?

