Berlin’s next TopmodelJetzt ohne Werbung streamen
Hauptstadtrevier
Folge 14: Berlin’s next Topmodel
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6
Als Jürgen und Patrick versuchen, die 18-jährige Mia wegen Schwarzfahrens zu verhaften, droht diese, sich umzubringen. Gemeinsam können Vater und Sohn verhindern, dass das Mädchen sich mit einer zerbrochenen Bierflasche verletzt. Im Dezernat versucht Julia, das Vertrauen von Mia zu gewinnen.
Alle Staffeln im Überblick
Hauptstadtrevier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Comedy
Altersfreigabe:
6