Hauptstadtrevier
Folge 2: Heiratsschwindler
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6
Claudia Prinz will sich in die Spree stürzen, da sie einem Heiratsschwindler aufgesessen ist. Julia, selber Opfer eines Heiratsschwindlers wurde, will den Täter zur bringen. Ihr Chef sieht das ganz anders: So ein Fall gehört in einen Groschenroman – nicht in die Zuständigkeit des Betrugsdezernats.
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Hauptstadtrevier
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Genre:Krimi, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Das Erste