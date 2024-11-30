Hauptstadtrevier
Folge 8: Der Partner
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6
Fast wird der Kinderwagen Julias zur Todesfalle für das Baby. Die Bremse löst sich und knapp kann Julia Ellie retten. Als sie sich beim Verkäufer beschwert, faselt der von einem Bedienungsfehler, was Folgen hat. Julia muss zum Anti-Aggressionskurs und will wissen, wer an diesem Unfall Schuld hat.
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Hauptstadtrevier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Das Erste