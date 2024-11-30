Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 2Folge 1vom 30.11.2024
Folge 1: Alles Gangsta

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

In Kreuzberg gibt es Streit zwischen zwei Gangs, bei dem Dennis durch eine Messer-Attacke schwer verletzt wird. Alles spricht dafür, dass der 19-jährige Nico der Täter ist, unklar bleibt jedoch sein Motiv. Julia glaubt nicht an seine Schuld. Laut seinem Bewährungshelfer ist Nico nicht mehr in seiner Gang, den Neukölln Kings, aktiv.

