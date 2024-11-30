Hauptstadtrevier
Folge 1: Alles Gangsta
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
In Kreuzberg gibt es Streit zwischen zwei Gangs, bei dem Dennis durch eine Messer-Attacke schwer verletzt wird. Alles spricht dafür, dass der 19-jährige Nico der Täter ist, unklar bleibt jedoch sein Motiv. Julia glaubt nicht an seine Schuld. Laut seinem Bewährungshelfer ist Nico nicht mehr in seiner Gang, den Neukölln Kings, aktiv.
Genre:Krimi, Comedy
Altersfreigabe:
12
