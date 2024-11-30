Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 2Folge 10vom 30.11.2024
Folge 10: Die letzte Runde

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Bei einem Kampf stirbt der kerngesunde Boxer Stoltz. Was erst nach einem Unfall aussieht, entpuppt sich schnell als Mordfall. Auch der Bruder des Boxer, der Gegner in dem Kampf war, gerät ins Visier der Ermittler. Oder geht es gar um Wettbetrug und was hat die Ex-Freundin von Stoltz Conni mit Sache zu tun.

