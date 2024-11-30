Hauptstadtrevier
Folge 10: Die letzte Runde
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Bei einem Kampf stirbt der kerngesunde Boxer Stoltz. Was erst nach einem Unfall aussieht, entpuppt sich schnell als Mordfall. Auch der Bruder des Boxer, der Gegner in dem Kampf war, gerät ins Visier der Ermittler. Oder geht es gar um Wettbetrug und was hat die Ex-Freundin von Stoltz Conni mit Sache zu tun.
Alle Staffeln im Überblick
Hauptstadtrevier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste