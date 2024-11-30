Hauptstadtrevier
Folge 5: Jagdrevier
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Der Jäger Frenzel wird am frühen Morgen im Berliner Stadtwald durch den Bolzen einer Armbrust tödlich getroffen. Der Vorsitzende des Jagdverbandes, vermutet, dass der Anschlag auf das Konto militanter Tierschützer geht, die die Jäger schon seit einiger Zeit bedrohen. Der Bolzen wurde mit einem afrikanischen Pfeilgift präpariert. War es Mord?
Hauptstadtrevier
Genre:Krimi, Comedy
Altersfreigabe:
12
