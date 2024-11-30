Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hauptstadtrevier
Staffel 2Folge 7vom 30.11.2024
Folge 7: Totentanz

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Auf der Trauerfeier des Werftbesitzers Rüdiger Ansbach wird die Witwe als Mörderin ihres Mannes beschuldigt. Elmar Pierow, ein Freund von Ansbach, unterstellt ihr vor versammelter Trauergemeinde, aus Geldgier den eigenen Mann umgebracht zu haben. Er fordert sofortige Ermittlungen, um das Verbrechen vor der Einäscherung der Leiche aufzuklären.

