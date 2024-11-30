Hauptstadtrevier
Folge 8: Der Lockvogel
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
In einer Tanzschule bricht Sonja bewusstlos zusammen. Ihrem Tanzpartner Robert wird vorgeworfen, sie beim Tanzen gegen eine Säule geschleudert zu haben. Robert behauptet, sie zu lieben. Hat er aus Wut über ihre Zurückweisung die Beherrschung verloren? Dann finden Julia und Johannes heraus, dass Sonjas Zusammenbruch die Folge einer Vergiftung ist.
Alle Staffeln im Überblick
Hauptstadtrevier
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Das Erste