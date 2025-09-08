Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge vom 08.09.2025: Eine unendliche Geschichte
45 Min.Folge vom 08.09.2025
In Hawthorne, Kalifornien, stoßen Tarek und Heather auf eine wahre Herausforderung: ein völlig verwahrlostes Haus, das ihr bislang extremstes Projekt werden könnte. Jahrzehntelanger Schmutz, massive Abnutzung und überraschende Bausünden stellen ihr Können auf die Probe. Doch mit jeder Idee wächst auch ihre Hoffnung, den alten Bungalow in ein echtes Schmuckstück zu verwandeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.