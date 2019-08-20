Haus-Makeover in Fort Worth
Folge vom 20.08.2019: Die 60er lassen grüßen
22 Min.Folge vom 20.08.2019
Die jüngst ernannten Immobilieninvestoren Andy und Ashley Williams kaufen ein heruntergekommenes Haus im Bauernstil in Hurst, Texas. Trotz knappen Budget und wenig Zeit verwandeln sie die Immobilie in eine auffällige, moderne Ranch. Zahlt sich die harte Arbeit aus oder waren ihre Investitionen umsonst?
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.