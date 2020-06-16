Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 16.06.2020: Episode 6
21 Min.Folge vom 16.06.2020
Die Haus-Flipper kaufen ein kleines, unscheinbares Zweifamilienhaus nahe der Uni und dem Vegas-Strip. Sie beschließen, es in ein Einfamilienhaus in farbenfrohem Design umzuwandeln, das von Aubreys College-Tagen inspiriert ist. Sie schließen das Projekt mit einer mutigen Entscheidung ab: Die Fassade des Hauses wird komplett verändert und bekommt eine Veranda.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.