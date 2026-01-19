Frisch vermählt, frisch renoviertJetzt kostenlos streamen
Hausbau in 100 Tagen
Folge vom 19.01.2026: Frisch vermählt, frisch renoviert
44 Min.Folge vom 19.01.2026
Walt, der Brian und Mika seit Jahren auf Baustellen unterstützt, bittet sie nun selbst um Hilfe. Für seine Tochter und ihren Verlobten soll ein altes Starterhaus zu einem einladenden Zuhause werden, bevor die beiden einziehen. Der Zeitplan ist eng, doch mit klugen Eingriffen entsteht ein heller, praktischer Raum für das gemeinsame Leben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.