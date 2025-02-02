Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haustierhelden - Pfoten in Not

Ein neues Zuhause für Benny

sixxStaffel 2Folge 1vom 02.02.2025
44 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 6

Tierärzte, ihre Mitarbeiter und Freiwillige versuchen jeden Tag, das Leben vieler Tiere in den australischen Notfallkliniken und Tierhilfsorganisationen zu retten oder besser zu machen. Die hilfsbereiten Menschen kümmern sich liebevoll um verletzte Haustiere und setzen sich dafür ein, ein neues Zuhause für sie zu finden.

