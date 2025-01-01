Hear & Now Podcast Festival
Folge 3: "Eulen vor die Säue"
95 Min.Ab 6
Wenn der Joko & Klaas-Mitarbeiter und Visionär Frank Tonmann (Tonmann) im Kaffee-Koffein-Rausch eine Idee für einen Podcast vorschlägt, dann sagt man nicht “Nein”. Aus diesem Grund sitzen seine zwei Florida TV-Kollegen Thomas Martiens (Strippenzieher) und Sebastian Graage (Troubadour) seit Dezember 2020 mit ihm in seiner Tonmann-Werkstatt – oder wie jetzt auf der Hear&Now Bühne - und versuchen herauszufinden, was er da eigentlich genau machen will.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hear & Now Podcast Festival
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Veranstaltung, Talk
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen