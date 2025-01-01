„True Love“ live auf der BühneJetzt kostenlos streamen
Hear & Now Podcast Festival
Folge 4: „True Love“ live auf der Bühne
62 Min.Ab 6
„True Love“ live auf der Bühne – in ihrem Podcast erzählen Linn und Leo eine Liebesgeschichte, die es tatsächlich gegeben hat und die so bewegend ist, dass sie einen nicht mehr loslässt. Es geht um Drama, Herzschmerz und ganz viele Gefühle - die großen, schönen, unfassbaren Geschichten des Lebens.
Genre:Veranstaltung, Talk
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn
Enthält Produktplatzierungen