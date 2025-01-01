Heino - Ein Kölner in Kenia
„Kölsche Schnüss“ und ein Herz so groß wie der Dom: Heino ist ein Multitalent. Der gelernte Dachdeckermeister ist vor Jahren nach Kenia ausgewandert. Dort hat er sich Tausende Kilometer entfernt von der Heimat zwischen Motoröl und Palmenstrand eine neue Existenz aufgebaut. Bei Heino ist Do-it-yourself angesagt. Er kümmert sich in Afrika um ein Hotel mit eigener Ökofarm und mehrere Werkstätten. In dieser Staffel ist einmal mehr das Improvisationstalent des genialen Tüftlers gefragt. Ein selbst gebauter Truck wird mit Frittenfett-Antrieb ausgestattet und ein Tuk-Tuk soll mit Sonnenenergie durch die Gegend düsen. Heino wagt außerdem den riskanten Abstieg in einen 30 Meter tiefen Brunnenschacht.
