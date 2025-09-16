Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Heino - Ein Kölner in Kenia

Chicken à la Poledance

DMAXFolge vom 16.09.2025
Chicken à la Poledance

Chicken à la PoledanceJetzt kostenlos streamen

Heino - Ein Kölner in Kenia

Folge vom 16.09.2025: Chicken à la Poledance

45 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12

Heino möchte die Speisekarte des Hotels um eine Besonderheit erweitern. Doch der gasbetriebene Grill läuft nur auf Sparflamme und geschmacklich entspricht der „Chicken Döner“ auch nicht den Erwartungen. Deshalb wird der Plan verworfen. Der deutsche Auswanderer kümmert sich stattdessen um andere Baustellen. Die Angestellten-Apartments sind in einem miserablen Zustand. Unter dem Wellblechdach wird es extrem heiß und stickig. Ein Umbau soll für Abhilfe sorgen. Und wann ist der Truck einsatzbereit, mit dem Heino in Kenia Bioabfälle transportieren will?

Alle verfügbaren Folgen