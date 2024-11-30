Heiter bis tödlich: Akte EX
Folge 3: Zieht euch aus!
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Nach der Werbeaktion einer Boutique („Zieht euch aus, wir ziehen euch an!“) wird eine junge Frau tot in einer Umkleidekabine gefunden. Bei der Toten handelt es sich um die 24-jährige Frederike Uhlig. Frederike, so finden Hundt und Katzer heraus, hatte eine Raubserie auf dem Kerbholz. Jules Eltern haben ihren ersten Termin bei der Paartherapeutin Frau Dr. Nüssele-Dövedin.
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich: Akte EX
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH / Das Erste