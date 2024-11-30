Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 3Folge 4vom 30.11.2024
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Im Weimarer Nationaltheater explodiert eine Bombe. Galt der Anschlag der Diva Carmen Burns, die im Rahmen einer Städtepartnerschaft in dem Theater auftrat? Auch Jule war mit ihrer Klasse im Publikum. Sie ist unverletzt, aber für Hundt und Katzer ist nun klar: Dieser Fall ist sehr persönlich! Bei der Paar-Therapie steht die zweite Stufe an…

