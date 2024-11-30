Heiter bis tödlich: Akte EX
Folge 5: Zum Sterben schön
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Die Studentin Melanie Karschke macht eine grausige Entdeckung. Sie findet ihre Freundin Mara Kühn erschlagen in ihrer Wohnung. Neben der Toten liegt ein Unbekannter mit der Tatwaffe in der Hand. Privat läuft es für Hundt und Katzer eigentlich ganz gut. Doch dann läuft eine Therapie-Sitzung vollkommen aus dem Ruder...
Heiter bis tödlich: Akte EX
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH / Das Erste