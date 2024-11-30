Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiter bis tödlich: Akte EX

Zum Sterben schön

ARD PlusStaffel 3Folge 5vom 30.11.2024
Zum Sterben schön

Heiter bis tödlich: Akte EX

Folge 5: Zum Sterben schön

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Die Studentin Melanie Karschke macht eine grausige Entdeckung. Sie findet ihre Freundin Mara Kühn erschlagen in ihrer Wohnung. Neben der Toten liegt ein Unbekannter mit der Tatwaffe in der Hand. Privat läuft es für Hundt und Katzer eigentlich ganz gut. Doch dann läuft eine Therapie-Sitzung vollkommen aus dem Ruder...

