Heiter bis tödlich: Akte EX
Folge 6: Der tote Buchhändler
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
In dem großen Weimarer Buchladen „Die Buchwelt“ wird der Besitzer Roland Steinberg tot aufgefunden. Hundt verdächtigt zunächst die Buchhändlerin Dr. Gudrun Grebe. Gerade musste sie ihren Laden „Das Gretchen“ wegen Steinbergs übermächtiger Konkurrenz dichtmachen. Bei Hundt und Katzer stehen die Zeichen auf Sturm. Hundt verkündet, dass er sich nach Berlin versetzen lassen wird.
Heiter bis tödlich: Akte EX
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Media GmbH / Das Erste