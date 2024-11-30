Zum Inhalt springenBarrierefrei
ARD PlusStaffel 3Folge 7vom 30.11.2024
Folge 7: Der Tote aus dem Moor

48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Als im Thüringer Moor eine Moorleiche gefunden wird, freut sich das Weimarer Museum für Ur- und Frühgeschichte schon auf den „Ötzi von Weimar“. Allerdings stellt sich heraus, dass der angebliche Germane nicht vor 3000 Jahren, sondern erst kürzlich ermordet wurde. Hundts bevorstehende Versetzung nach Berlin macht Katzer mehr zu schaffen, als ihr lieb ist.

ARD Plus
