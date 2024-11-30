Heiter bis tödlich: Akte EX
Folge 8: Die letzten Tage
48 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Hundts Tage in Weimar sind gezählt. Da bekommen es Hundt und Katzer in ihrem letzten gemeinsamen Fall mit einem besonders mysteriösen Mord zu tun. Gila Jansen, eine junge Touristin, wurde nachts in der Weimarer Innenstadt erschossen. Um Licht ins Dunkel zu bringen, bleibt den Kommissaren nichts anderes übrig, als die letzten Tage der Ermordeten zu rekonstruieren.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
