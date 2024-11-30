Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heiter bis tödlich: Alles Klara

Mord nach Feierabend

ARD PlusStaffel 1Folge 1vom 30.11.2024
Mord nach Feierabend

Mord nach FeierabendJetzt ohne Werbung streamen

Heiter bis tödlich: Alles Klara

Folge 1: Mord nach Feierabend

49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6

Nach einem Streit mit ihrem Chef kündigt Klara Degen (Wolke Hegenbarth) ihre Stelle als Sekretärin. Kurze Zeit später wird ihr Ex-Chef ermordet. Als Tatverdächtige hat sie alle Hände voll zu tun, dem ermittelnden Hauptkommissar Paul Kleinert (Felix Eitner) bei der Suche nach dem wahren Mörder unter die Arme zu greifen.

