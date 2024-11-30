Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 1: Mord nach Feierabend
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6
Nach einem Streit mit ihrem Chef kündigt Klara Degen (Wolke Hegenbarth) ihre Stelle als Sekretärin. Kurze Zeit später wird ihr Ex-Chef ermordet. Als Tatverdächtige hat sie alle Hände voll zu tun, dem ermittelnden Hauptkommissar Paul Kleinert (Felix Eitner) bei der Suche nach dem wahren Mörder unter die Arme zu greifen.
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
6