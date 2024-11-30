Spiel mir das Lied vom TodJetzt ohne Werbung streamen
Heiter bis tödlich: Alles Klara
Folge 10: Spiel mir das Lied vom Tod
49 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 6
Klara ist mit ihrer Nichte Lena und ihrem Schwager in der "Western-City", um sich dort eine Aufführung anzuschauen. Nach einer gespielten Schießerei bleibt einer der Darsteller tot liegen. Klara schöpft Verdacht und informiert ihre Kollegen im Revier.
Alle Staffeln im Überblick
Heiter bis tödlich: Alles Klara
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Das Erste